БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
542 0

Суды отменили штраф АМКУ для "дочки" British American Tobacco на 80 миллионов

Суды отменили штраф АМКУ для "дочки" British American Tobacco на 80 миллионов

Верховный Суд 15 апреля удовлетворил требования ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" и отменил решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении на эту компанию штрафа на сумму 80 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, суд отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые встали на сторону АМКУ.

"После более чем полуторагодовалого процесса Верховный Суд окончательно признал беспочвенность требований Антимонопольного комитета", – сообщает пресс-служба табачной компании.

Согласно данным на сайте Верховного Суда, таким образом все фигуранты завершившегося рекордным штрафом дела АМКУ о монополии табачного дистрибьютора "Тедис Украина" добились отмены наложенных штрафов в судах, за исключением дочерних команий Imperial Тobacco. Рассмотрение их дела назначено Верховным Судом на 1 июня.  

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина" за создание монополии на рынке дистрибуции сигарет.

В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, но компания с помощью судов первой добилась отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн.

В конце февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и отменил штарф Антимонопольного комитета в отношении этой компании на 450 млн грн.

В марте 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" к АМКУ) и отменил штрафы на сумму 923 млн грн, наложенные комитетом в 2019 году.

Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменив наложенные АМКУ штрафы на 1,2 млрд грн.

В частности, штрафы были наложены на:

  • "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;
  • "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;
  • "Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;
  • "Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;
  • "Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;
  • "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;
  • "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.

Автор: 

цигарки (386) Антимонопольний комітет (1478) Тедіс Україна (39) штраф (1154)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 