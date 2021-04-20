Суды отменили штраф АМКУ для "дочки" British American Tobacco на 80 миллионов
Верховный Суд 15 апреля удовлетворил требования ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" и отменил решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении на эту компанию штрафа на сумму 80 млн грн.
Как сообщает пресс-служба компании, суд отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые встали на сторону АМКУ.
"После более чем полуторагодовалого процесса Верховный Суд окончательно признал беспочвенность требований Антимонопольного комитета", – сообщает пресс-служба табачной компании.
Согласно данным на сайте Верховного Суда, таким образом все фигуранты завершившегося рекордным штрафом дела АМКУ о монополии табачного дистрибьютора "Тедис Украина" добились отмены наложенных штрафов в судах, за исключением дочерних команий Imperial Тobacco. Рассмотрение их дела назначено Верховным Судом на 1 июня.
Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина" за создание монополии на рынке дистрибуции сигарет.
В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, но компания с помощью судов первой добилась отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн.
В конце февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и отменил штарф Антимонопольного комитета в отношении этой компании на 450 млн грн.
В марте 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" к АМКУ) и отменил штрафы на сумму 923 млн грн, наложенные комитетом в 2019 году.
Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменив наложенные АМКУ штрафы на 1,2 млрд грн.
В частности, штрафы были наложены на:
- "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;
- "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;
- "Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;
- "Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;
- "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;
- "Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;
- "Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;
- "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;
- "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль