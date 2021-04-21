Власти Киева вновь объявили тендер на реконструкцию университета Гринченко за 300 миллионов

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета объявило тендер на завершение работ по реконструкции с надстройкой учебно-административного корпуса Киевского университета им. Бориса Гринченко ожидаемой стоимостью 301,46 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 мая, а сам аукцион запланирован на 29 июня.

Работы нужно выполнить до конца 2022 года, условиями договора предусмотрен аванс в сумме 30%.

Как сообщалось, в феврале 2019 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевсовета по результатам тендера заказало ООО "Строительно-консалтинговая фирма "Гранит" реконструкцию Киевского университета имени Бориса Гринченко за 318,59 млн грн.

Однако согласно опубликованному в марте 2021 года системе Prozorro соглашению о расторжении контракта, подрядчик выполнил работ только на 17,13 млн грн.

Согласно проекту реконструкции, общая площадь учебно-административного корпуса университета увеличится с 7006 кв. м до 12 488,8 кв. м.

Реконструкция предусматривает строительство нового четырехэтажного блока с входной группой и тремя лекционными аудиториями на 100-120 мест каждая; демонтаж мансардного этажа и надстройку четвертого этажа; надстройку актового зала на 350 мест; строительство новой лестничной клетки и новой четырехэтажного части между отдельными блоками университета; устройства лифтовой шахты; перепланировки помещений на всех существующих этажах блоков, перекладывание внешних сетей дождевой и бытовой канализации, водоснабжения и тепловых сетей.