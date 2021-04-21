Власти Харькова хотят получить в собственность конфискованное у Курченко имущество "Металлиста"

Харьковский городской совет инициирует передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена"

Об этом говорится в решении, принятом на сессии Харьковского горсовета, передает Интерфакс-Украина.

"Обратиться к Харьковской областной государственной администрации с инициативой-предложением о безоплатной передаче из государственной собственности в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова движимого и недвижимого имущества, земельного участка, товарных знаков, которые входят в состав имущественных комплексов, конфискованных, и публичного акционерного общества "Футбольный клуб "Металлист", общества с ограниченной ответственностью "Металлист Холдинг" и общества с ограниченной ответственностью "Металлист-Арена", - сказано в решении.

Этим же документом горсовет дает согласие на принятие в коммунальную собственность громады города перечисленных объектов, а также берет обязательства использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность

Горсовет также решил обратиться к Кабинету министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ПАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг"

Кроме того, депутаты горсовета решили обратиться к Харьковскому облсовету с ходатайством о безоплатной передаче в коммунальную собственность территориальной громады Харькова движимого и недвижимого имущества стадиона "Металлист", которое является совместной собственностью территориальных громад области и закреплено за КП "Областный спортивный комплекс "Металлист" на правах хозяйственного ведения

Как сообщалось, в октябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК "Металлист" на сумму $200 млн.

9 января 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" сообщил, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

18 января 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

В феврале Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия "Харьков-Арена".

Как сказано в уставе, "Харьков-Арена" - государственное унитарное предприятие, которое действует как государственное коммерческое предприятие. Оно не может быть учредителем другого юридического лица. Предприятие действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и исполнение обязательств.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивными сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и другое. Уставной капитал составляет 1 тыс. грн.