Минэкономики решило изменить форму организации аэропортов "Львов" и "Борисполь"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечень государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, подлежащих преобразованию в акционерные общества.

Соответствующий перечень обнародован на сайте Минэкономики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, преобразованию в акционерные общества подлежат госпредприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого", "Международный аэропорт "Борисполь", "Администрация морских портов Украины", а также госпредприятие по распространению периодических изданий "Пресса".

Преобразование планируется осуществить в двухнедельный срок после согласования Кабинетом министров Украины решения об этом.