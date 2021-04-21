БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минэкономики решило изменить форму организации аэропортов "Львов" и "Борисполь"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечень государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, подлежащих преобразованию в акционерные общества.

Соответствующий перечень обнародован на сайте Минэкономики, передает Интерфакс-Украина. 

Согласно документу, преобразованию в акционерные общества подлежат госпредприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого", "Международный аэропорт "Борисполь", "Администрация морских портов Украины", а также госпредприятие по распространению периодических изданий "Пресса".

Преобразование планируется осуществить в двухнедельный срок после согласования Кабинетом министров Украины решения об этом.

Интерфакс-Украина
аеропорт (1168) Бориспіль (700) Львів (866) АМПУ (476)
