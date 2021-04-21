Ливия разрешила поставки молочной продукции из Украины

Компетентные органы Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливии. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Менее двух недель назад в Госпродпотребслужбе состоялась очень продуктивная встреча с поверенным в делах государства Ливия в Украине - господином Бенисса Аделом, а уже сегодня имеем очень хорошую новость для украинских производителей молока и молочной продукции об открытии экспортного рынка", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая..

Ранее обе страны согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Ливию крупного рогатого скота, мяса птицы и продуктов из него. Также сегодня рассматривается возможность экспорта из Украины в Ливию подсолнечного масла, зерновой и плодово-ягодной продукции.