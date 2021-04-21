БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин распределил миллиард на борьбу с последствиями коронавируса в школах

В госбюджете на 2021 год предусмотрено дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Так, 21 апреля 2021 года правительство утвердило Порядок и условия, определяющие механизм предоставления этих средств и их распределение между местными бюджетами.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что субвенция из государственного бюджета направляется на приобретение:

  • ноутбуков для педагогов школ для организации дистанционного обучения, других форм получения общего среднего образования с использованием технологий дистанционного обучения - в объеме 980 млн грн;
  • средств защиты, необходимых для организации противоэпидемических мер во время проведения основной и дополнительной сессий внешнего независимого оценивания в 2021 году - в объеме 20 млн грн.

"Кроме обеспечения дополнительного финансирования для приобретения технических средств, МОН сегодня уделяет значительное внимание своевременной и всесторонней методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими новых цифровых навыков. Министерство образования и науки стало координатором борьбы с последствиями пандемии коронавируса в образовательной сфере. Но те результаты, которых удалось достичь в виде организации слаженного процесса дистанционного обучения по всей стране, были бы невозможны без самоотверженного труда педагогов, руководителей школ и родителей наших учеников", - отметил Шкарлет.

Приобретенные ноутбуки будут закрепляться за учебными кабинетами соответствующих учреждений общего среднего образования и использоваться исключительно для организации образовательного процесса. В случае установления запрета на посещение учебных заведений ноутбуки на период действия такого запрета могут предоставляться в пользование педагогическим работникам с целью надлежащей организации образовательного процесса.

Для организации противоэпидемических мер во время проведения основной и дополнительной сессий ВНО будет осуществляться приобретение:

  • дезинфицирующих средств для обработки рук и кожи для участников внешнего независимого оценивания, инструкторов, старших инструкторов, дежурных, ответственных за пункт тестирования и медицинских работников;
  • дезинфицирующих средств для обработки поверхностей пунктов тестирования;
  • изоляционных медицинских одноразовых халатов и защитных щитков для инструкторов, старших инструкторов, дежурных, ответственных за пункт тестирования и медицинских работников.

Отметим, что согласно принятому постановлению правительства "Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на меры, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования", использование субвенции осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
Кабмін (7957) місцеві бюджети (262) коронавірус (3210)
кабинет үже вкрал у народа мильярд и нагло об этом заявил новая стратегия шмыгаля украл сразу обьяви об этом и обезательно задекларируй и податок заплати
24.04.2021 19:09 Відповісти

