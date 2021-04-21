Минфин договорился о продлении строительства новых станций метро в Днепре до 2024 года

Министерство финансов завершило переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о продлении сроков реализации проекта строительства трех новых станций метро в городе Днепр до 2024 года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Проект предусматривает строительство новых станций "Театральная", "Центральная", "Исторический музей" и продолжение линии метро на 4 км. По состоянию на конец марта фактический показатель выполнения строительных работ составляет 30%.

В 2021 году генеральный подрядчик обязан завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительство всех рабочих стволов и продолжит строительство эскалаторных тоннелей, проходку тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.

"Линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города, что значительно ограничивает возможности ее использования. Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

После реализации проекта общая длина линии метрополитена будет продлена до 11,8 км и будет включать 9 станций метро.

Как сообщалось, турецкая компания Limak в апреле 2016 года выиграла тендер на продолжение строительства метрополитена стоимостью 224 млн евро за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Метрополитен в городе Днепр открыт в 1995 году. Общая длина линии составляет 7,8 км и включает 6 станций. Длина платформ на станциях составляет 102-105 м, что позволяет принимать поезда метро составом из 5 вагонов, хотя в настоящее время эксплуатируются поезда составом из 3 вагонов.