Суд оставил под арестом брата судьи Вовка с альтернативой залога в 35 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35,19 млн грн Юрию Зонтову, подозреваемому в организации передачи взятки для своего брата – главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, таким образом апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты подозреваемого на постановление следственного судьи от 9 апреля.

"Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юрию Зонтову в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 35,1 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.

По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

Служба внешней разведки подтвердила, что один из задержанных на передаче взятки главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку является ее сотрудником. На период досудебного расследования он был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 21 апреля – уволен с военной службы за нарушение воинской дисциплины.