В Украине построят пограничные посты для контроля безопасности пищевых продуктов

В рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", которая реализуется совместно со Всемирным банком, проводится подготовительная работа по строительству пограничных инспекционных постов. Программой предусмотрено строительство 10 таких постов до конца 2023 года.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Пограничные инспекционные посты будут контролировать безопасность пищевых продуктов, основываясь на требованиях и лучших практиках ЕС, и отслеживать соответствие продукции санитарным и фитосанитарным мерам. В настоящее время назначенные пограничные инспекционные посты отсутствуют на территории Украины, а контроль осуществляется в таможнях назначения внутри страны.

В рамках проекта осуществляется совместная работа с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерством финансов, Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службой.

Сейчас идет подготовительная работа: решаются вопросы передачи в пользование Госпродпотребслужбы земельных участков, на которых будут расположены пограничные инспекционные посты. и согласуются градостроительные условия. Эти и другие вопросы были обсуждены 20 апреля на совещании с представителями Всемирного банка.

"Пограничные инспекционные посты позволят повысить уровень контроля безопасности пищевых продуктов и здоровья животных. Кроме того, это поможет более эффективно работать в направлении предотвращения распространения на территории страны опасных инфекционных болезней от животных, которые импортируются в Украину", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.