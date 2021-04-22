Зеленский ввел санкции против второй десятки "контрабандистов" и их бизнеса (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Соответствующий указ №169/2021 вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, в санкционном списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак.

Санкции в отношении этих граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Также санкции введены против 95 компаний на три года. В том числе в санкционный список вошли компании "Полтавабудцентр", "Николаевбудцентр", "Гранит-001" и "Дорлидер", которые в разное время были основаны Араиком Амирханяном или его родственниками, и являются крупными подрядчиками "Укравтодора". Также в список попало представительство турецкой компании Fermak Insaat Taahhut A.S., которая начала участвовать в дорожных тендерах в конце 2020 года и арендовала технику у компаний Амирханяна.

В список также вошли компании, сязанные с другими физлицами из санкционного списка.

Как сообщалось, ранее Зеленский рассказывал, что СНБО на заседании 15 апреля принял решение о введении новых персональных санкций в отношении контрабандистов, но тогда президент упоминал, что они будут применяться в отношении 12 физлиц.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой" контрабандистов.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.