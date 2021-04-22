МБРР выделит Украине 2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин (обновлено)

Кабинет министров согласовал привлечение займа на сумму $90 млн (около 2,5 млрд грн в эквиваленте) от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации инвестиционного проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №345-р от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как уточнила на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, из общей суммы на закупку вакцины от COVID-19 предусмотрено направить около 840 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", – добавила Шаталова.

Как сообщалось, в мае 2020 года МБРР выделил Украине кредит по проекту "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на сумму $135 млн, часть которого была направлена на мероприятия по противодействию распространению пандемии COVID-19.