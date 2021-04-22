Сбережения людей по всему миру за время пандемии выросли на $5,4 триллиона, – Moody's

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, агентство.определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания. В первом квартале этого года глобальный индекс потребительского доверия, который рассчитывает Conference Board, достиг самого высокого значения с момента начала его подсчета в 2005 году, при этом значительный рост отмечен во всех регионах мира, отмечает Financial Times.

"Высвобождение значительного отложенного спроса в сочетании с чрезмерным объемом дополнительных сбережений вызовет всплеск потребительских расходов во всем мире по мере того, как страны приближаются к коллективному иммунитету и открывают свои экономики", - полагает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Если потребители потратят около трети дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем производства на 2 процентных пункта в этом году и в следующем, полагают аналитики агентства.

Хотя в прошлом году мировая экономика пережила самый сильный в современной истории спад, доходы домохозяйств были в существенной степени защищены беспрецедентными мерами господдержки. Кроме того, потребители сократили расходы из-за высокой неопределенности в отношении будущего, включая наличие работы и доходов, а также из-за закрытия или ограничения работы многих предприятий сферы услуг. В результате, по данным ОЭСР, в 2020 году норма сбережения во многих странах с развитой экономикой достигла максимальной отметки в этом столетии, а банковские депозиты населения сильно выросли.