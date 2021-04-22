Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси (обновлено)
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.
Об этом говорится в сообщении Комиссии в четверг в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.
"Специальная пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – сказано в сообщении.
Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.
В сообщении уточняется, что по результатам рассмотрения поданных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалов установлено, что правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего усложняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.
"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и недружественными", – отмечается в сообщении.
Специальная пошлина вводится в отношении импорта в Украину новых автобусов, грузовых авто полной массой от 5 до 10 тонн, а также ряд спецавтомобилей: грузовые авто для аварийного ремонта, автокраны, уборочные авто для дорог, поливомоечные машины, автомобили-мастерские, автогидроподъемники.
По данным Таможенной службы, в 2020 году по общему коду 8702 (моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включая водителя) в Украину ввезены из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) при полном отсутствии экспорта. Грузовики полной массой 5-20 тонн из Беларуси были ввезены на $10,4 млн, свыше 20 тонн - на $34,13 млн (экспорт отсутствовал), спецавтомобилей – на $9,76 млн.
Как сообщалось, ранее власти Львова отказались покупать 100 автобусов у белорусской компании "Минский автомобильный завод" (МАЗ"), которая победила в тендере на поставку общественного транспорта за средства кредита Европейского инвестиционного банка и призвали провести повторный тендер.
В октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей.
В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".
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Чомусь раніше при Ющі під Євро-2012 у нас купували лише ЛАЗ і Богдан!
https://kostroma.mk.ru/economics/2021/04/04/doverie-k-batke-lukashenko-oboshlos-kostromskim-vlastyam-v-200-mln-rubley.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Осенью прошлого года региональные все СМИ (и МК-Кострома в том числе) много писали о предстоящем обновлении парка городского общественного транспорта. На многих сайтах публиковались фотографии с испытаний новых и красивых автобусов МАЗ белорусского производства.
Костромичи уже предвкушали грядущее избавление от ПАЗиков, но … не срослось. Белорусские автобусы так в Кострому и не приехали. Почему? А просто потому, что подопечные батьки Лукашенко просто взяли и наплевали на условия уже заключенного было договора. Об этом прямым текстом говорится в ответе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, который был получен интернет-сообществом «Кострома. Первый квартал»: «Несмотря на имеющиеся договорённости в 2020 году, Минский автомобильный завод сообщил о невозможности поставки техники. Учитывая требования законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд, заключение государственных контрактов на поставку техники и перечисление денежных средств поставщику в 2020 году оказались невозможны».
Все санкции вылезут на цене проезда перевозок
Исли бы за доп. Налог освоили производство
Своей техники это было бы окей
А так хлопок по нашим пустым карманах
это уже давно пора сделать, а не поднимать экономику пропутинской страны Беларуссии.
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Завдяки низьким експлуатаційним витратам, відсутності шкідливих вихлопів, простоті техобслуговування електробуси є найбільш перспективним видом пасажирського транспорту в умовах ********* міста. Крім того, на відміну від трамваїв і тролейбусів, вони не потребують ні рейок, ні контактної мережі з підстанціями.
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И тут еще интересный момент, для армии закупили дохрена МАЗов, как напрямую, так и через шоколадно-свинарчуковский Богдан, и если тот же лукашенко полезет в бутылку в связи с этими пошлинами или из кремля поступит команда и откажется продавать нам запчасти к этим автомобилям, то что мы делать будем? Именно поэтому все нормальные страны стараются максимально локализировать у себя производство техники для армии, чтобы не было лишних проблем в случае войны, про рабочие места и поддержку отечественных производителей можно и не говорить, для адекватных людей это и так понятное дело.