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Новини
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Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси (обновлено)

Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси (обновлено)

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Об этом говорится в сообщении Комиссии в четверг в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

"Специальная пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – сказано в сообщении.

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

В сообщении уточняется, что по результатам рассмотрения поданных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалов установлено, что правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего усложняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и недружественными", – отмечается в сообщении.

Специальная пошлина вводится в отношении импорта в Украину новых автобусов, грузовых авто полной массой от 5 до 10 тонн, а также ряд спецавтомобилей: грузовые авто для аварийного ремонта, автокраны, уборочные авто для дорог, поливомоечные машины, автомобили-мастерские, автогидроподъемники.

По данным Таможенной службы, в 2020 году по общему коду 8702 (моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включая водителя) в Украину ввезены из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) при полном отсутствии экспорта. Грузовики полной массой 5-20 тонн из Беларуси были ввезены на $10,4 млн, свыше 20 тонн - на $34,13 млн (экспорт отсутствовал), спецавтомобилей – на $9,76 млн.

Как сообщалось, ранее власти Львова отказались покупать 100 автобусов у белорусской компании "Минский автомобильный завод" (МАЗ"), которая победила в тендере на поставку общественного транспорта за средства кредита Европейского инвестиционного банка и призвали провести повторный тендер. 

В октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей.

В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Білорусь (1593) мито (847) автобус (257)


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Топ коментарі
+15
не розумію навіщо нам імпортні автобуси якщо є свої. а білорусь хай путіну продає автобуси.
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22.04.2021 13:13 Відповісти
+12
Ну да, тим більше, вони нічим не кращі за наші Богдани/Електрони... Ну МАЗ - це явно не Мерседес і не Неоплан))

Чомусь раніше при Ющі під Євро-2012 у нас купували лише ЛАЗ і Богдан!
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22.04.2021 13:26 Відповісти
+9
Налицо факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения. Поэтому Украина обязана отказаться вообще от продукции Беларуси и заменить ее продукцией из Евросоюза
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22.04.2021 15:09 Відповісти
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Віталька мабуть свій відкат від лукашських підприємств отримав
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22.04.2021 13:11 Відповісти
не розумію навіщо нам імпортні автобуси якщо є свої. а білорусь хай путіну продає автобуси.
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22.04.2021 13:13 Відповісти
Ну да, тим більше, вони нічим не кращі за наші Богдани/Електрони... Ну МАЗ - це явно не Мерседес і не Неоплан))

Чомусь раніше при Ющі під Євро-2012 у нас купували лише ЛАЗ і Богдан!
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22.04.2021 13:26 Відповісти
Закупівля через тендер, а МАЗ дешевше, бо виробляються не в умовах ринкової економіки, а є інструментом піару.
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22.04.2021 14:00 Відповісти
Тут такий нюанс - тендер не враховує розмитнення, бо воно не входить в вартість автобуса... тому МАЗ таки дорожче!
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22.04.2021 15:33 Відповісти
вот вы правильно заметили. МАЗ - это пиар. показать, что вот в Беларуси автопром сохранился, Украина свои производства развалила. В Кострому поставки сорвали, в Украину так и норовят доставить.

https://kostroma.mk.ru/economics/2021/04/04/doverie-k-batke-lukashenko-oboshlos-kostromskim-vlastyam-v-200-mln-rubley.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Осенью прошлого года региональные все СМИ (и МК-Кострома в том числе) много писали о предстоящем обновлении парка городского общественного транспорта. На многих сайтах публиковались фотографии с испытаний новых и красивых автобусов МАЗ белорусского производства.

Костромичи уже предвкушали грядущее избавление от ПАЗиков, но … не срослось. Белорусские автобусы так в Кострому и не приехали. Почему? А просто потому, что подопечные батьки Лукашенко просто взяли и наплевали на условия уже заключенного было договора. Об этом прямым текстом говорится в ответе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, который был получен интернет-сообществом «Кострома. Первый квартал»: «Несмотря на имеющиеся договорённости в 2020 году, Минский автомобильный завод сообщил о невозможности поставки техники. Учитывая требования законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд, заключение государственных контрактов на поставку техники и перечисление денежных средств поставщику в 2020 году оказались невозможны».
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23.04.2021 09:29 Відповісти
По правде говоря, трошки получше будут. ЛАЗ сдох, не в последнюю очередь из-за проблем в качестве. Последний заказ на ЛАЗе, если не ошибаюсь в Хорватию шёл и там были огромные проблемы именно из-за качества. Патриотизм, это хорошо, но давайте и правде в глаза смотреть, а не только вышиванки на грудях рвать.
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22.04.2021 14:18 Відповісти
МАЗи в Києві теж уже на ладан дишуть... Перші тролейбуси МАЗ закупили при Омелі одночасно з нашими тролейбусами Антонова... Тролейбуси Антонова ще досі на маршрутах є, а МАЗів тих давно нема!
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22.04.2021 15:34 Відповісти
ай малаццы...свой КРАЗ благополучно убили, а МАЗ покупать теперь нельзя....на чем же ВСУ будет ездить, угребки?? На какую базу будут ставить те вильхи-нептуны, РСЗО??? "Что они не делают- не идут дела, видно Римма его в понедельник родила..."
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22.04.2021 13:53 Відповісти
или начнут закупать у врага УРАЛЫ??? Ну а шо?? Какая разница итд
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22.04.2021 13:54 Відповісти
КрАЗ приватний (тільки не питайте чому та як) а РСЗО на МАЗи і не планували ставити.
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22.04.2021 13:59 Відповісти
Кстати, рекомендую посмотреть на планы зебилов. Они хотят покупать татры на эти самые рсзо. Татры, карл! Они в три раза дороже аналогичных кразов.
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22.04.2021 14:15 Відповісти
Не нельзя, где вы такое вычитали. Можно, но любителям лукашенковской техники придется доплатить 35%.
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22.04.2021 19:56 Відповісти
Налицо факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения. Поэтому Украина обязана отказаться вообще от продукции Беларуси и заменить ее продукцией из Евросоюза
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22.04.2021 15:09 Відповісти
Кличко хотів купити 100 білоруських автобусів у жовтні 2020 р, але завадили західні санкції проти Білорусі...
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22.04.2021 18:38 Відповісти
В статті пишуть про 200 автобусів для Києва.
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22.04.2021 19:29 Відповісти
А саои автобусы грузовики пооизводим ?
Все санкции вылезут на цене проезда перевозок
Исли бы за доп. Налог освоили производство
Своей техники это было бы окей
А так хлопок по нашим пустым карманах
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22.04.2021 18:49 Відповісти
Автобусы производим. Причем мощности загружены менее, чем на 20%. И грузовики можем производить в определенных нишах.
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22.04.2021 19:55 Відповісти
Украина может же развивать свое отечественное машиностроение! В путь добрый.
это уже давно пора сделать, а не поднимать экономику пропутинской страны Беларуссии.
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22.04.2021 20:09 Відповісти
http://eltrans.electron.ua/citybuses/ Автобус марки «Електрон» А18501- це ********, комфортабельний міський транспорт.

Купуйте нічим не гірші наші автобуси "Електрон" Підтримаймо вітчизняного виробника !


Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 1350
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22.04.2021 20:16 Відповісти
Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 8131
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22.04.2021 20:18 Відповісти
http://eltrans.electron.ua/electrobuses/ Львівські електробуси "Електрон" !

Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси - Цензор.НЕТ 7514

Завдяки низьким експлуатаційним витратам, відсутності шкідливих вихлопів, простоті техобслуговування електробуси є найбільш перспективним видом пасажирського транспорту в умовах ********* міста. Крім того, на відміну від трамваїв і тролейбусів, вони не потребують ні рейок, ні контактної мережі з підстанціями.
Електробуси ЕЛЕКТРОН побудовані з використанням рішень, перевірених в конструкції тролейбусів. Кузов виконаний з нержавіючої сталі, в ходовій частині застосовуються агрегати ZF, салон і робоче місце водія просторі, світлі та зручні. Для пасажирів з обмеженими можливостями переміщення передбачена рампа, що встановлюється вручну, та місце в салоні, обладнане ременями безпеки. Рідинна система опалення (включаючи автономний обігрівач) та кондиціонери забезпечують оптимальний мікроклімат в салоні в будь-яку погоду.
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22.04.2021 20:23 Відповісти
Проблема Електронів в їх ціні. Вона є найвищою з усіх, що подавалися на конкурс у Львові.
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22.04.2021 21:21 Відповісти
Давно пора было это сделать, а то меня всегда поражало то, с каким остервенением "наша" власть уничтожает украинское машиностроение.

И тут еще интересный момент, для армии закупили дохрена МАЗов, как напрямую, так и через шоколадно-свинарчуковский Богдан, и если тот же лукашенко полезет в бутылку в связи с этими пошлинами или из кремля поступит команда и откажется продавать нам запчасти к этим автомобилям, то что мы делать будем? Именно поэтому все нормальные страны стараются максимально локализировать у себя производство техники для армии, чтобы не было лишних проблем в случае войны, про рабочие места и поддержку отечественных производителей можно и не говорить, для адекватных людей это и так понятное дело.
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22.04.2021 21:46 Відповісти
Без отката Кличко теперь уже ничего не сделает. Тем более с такими нарушениями регламента как тендер.
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23.04.2021 14:03 Відповісти

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