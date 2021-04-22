Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси (обновлено)

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Об этом говорится в сообщении Комиссии в четверг в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

"Специальная пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – сказано в сообщении.

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

В сообщении уточняется, что по результатам рассмотрения поданных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалов установлено, что правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего усложняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и недружественными", – отмечается в сообщении.

Специальная пошлина вводится в отношении импорта в Украину новых автобусов, грузовых авто полной массой от 5 до 10 тонн, а также ряд спецавтомобилей: грузовые авто для аварийного ремонта, автокраны, уборочные авто для дорог, поливомоечные машины, автомобили-мастерские, автогидроподъемники.

По данным Таможенной службы, в 2020 году по общему коду 8702 (моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включая водителя) в Украину ввезены из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) при полном отсутствии экспорта. Грузовики полной массой 5-20 тонн из Беларуси были ввезены на $10,4 млн, свыше 20 тонн - на $34,13 млн (экспорт отсутствовал), спецавтомобилей – на $9,76 млн.

Как сообщалось, ранее власти Львова отказались покупать 100 автобусов у белорусской компании "Минский автомобильный завод" (МАЗ"), которая победила в тендере на поставку общественного транспорта за средства кредита Европейского инвестиционного банка и призвали провести повторный тендер.

В октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей.

В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".