Киевсовет выделил деньги из бюджета на закупку автомобилей для СБУ и прокуратуры

Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую комплексную программу профилактики и противодействия преступности в Киеве "Безопасная столица на 2019-2021 годы".

Такое решение приняли 22 апреля на пленарном заседании Киевского городского совета. Решение поддержали 81 депутат.

Согласно решению, главным исполнителем Программы на 2021 год определен Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации. Кроме того, в решении предусмотрено увеличение финансирования Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Средства предназначены для приобретения автотранспорта и построения системы цифровой радиосвязи. Также Управление Патрульные полиции в городе Киеве получит дополнительные средства на приобретение транспортных средств.

В программу внесен новый соисполнитель. В частности, Киевская городская прокуратура получит финансирование для приобретения автотранспорта и компьютерного оборудования.