Корпорация "АТБ" возглавила ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков и благотворителей в розничной торговле

Корпорация "АТБ", управляющая одноименной национальной сетью магазинов и производственными компаниями, возглавила ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков и благотворителей в отрасли розничной торговли.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга крупнейших налогоплательщиков в сфере ритейла, который опубликован бизнес-порталом "Дело".

"Корпорация "АТБ" уже много лет подряд является крупнейшей в своей отрасли по сумме уплаченных налогов. В 2020 году она обновила собственный исторический рекорд по уплате налогов и сборов до 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее. Такую высокую динамику бюджетных платежей компания демонстрирует уже несколько лет подряд: в 2017 году ритейлер уплатил в бюджет 6,6 млрд грн, в 2018-м – 9,4 млрд грн, а в 2019-м – 12,6 млрд грн", – отметили составители рейтинга.

Также корпорация "АТБ" названа авторами спецпроекта крупнейшим благотворителем не только в своей отрасли, но и в национальном масштабе. На противодействие пандемии коронавируса "АТБ" выделила около 250 миллионов гривен, из которых около 100 млн грн. были направлены на обеспечение безопасности сотрудников компании и посетителей сети и около 150 млн грн – на реализацию социальных и благотворительных программ национального и регионального масштаба.

В частности, самым крупным стал проект национального охвата совместно с Минсоцполитики по предоставлению адресной помощи наиболее незащищенным украинцам в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Также "АТБ" приняла активное участие в модернизации украинской системы здравоохранения в период острого пандемического вызова, закупая необходимое оборудование и медицинские товары для лечебных учреждений Украины.

"Как крупнейшие налогоплательщики они поддерживают государственные социальные программы и дополнительно финансируют собственные проекты, нацеленные на преодоление кризисных вызовов. Национальные бизнес-флагманы стали спонсорами срочной модернизации системы здравоохранения, вложив сотни миллионов в закупку необходимого оборудования, а продуктовый ритейл объявил о масштабных программах по обеспечению населения доступными продуктами", – описывают роль бизнес-флагманов в наполнении бюджета и их социальные инициативы авторы спецпроекта.

Вместе с тем составители рейтинга отметили вклад корпорации "АТБ" в экономический рост страны и благосостояние украинцев, свыше 4 миллионов из которых ежедневно делают покупки в сети дискаунтера национального масштаба. "АТБ" не только обеспечивает своим покупателям наиболее конкурентные цены в своей сети благодаря бизнес-модели продуктового дискаунтера, но также предлагает множество позиций ассортимента, относящихся к категории социально значимых товаров повседневного спроса, которые продает с минимальной торговой наценкой.

Кроме того, расширение географии присутствия "АТБ" в кризисный год обеспечило новыми рабочими местами около 5,5 тыс. украинцев – это поддерживает занятость в Украине на фоне экономического спада. Теперь магазины, производственные и логистические компании, входящие в состав корпорации "АТБ", объединяют и обеспечивают работой более 70 тыс. человек. По итогам 2020 года "АТБ" открыла 127 новых магазинов и анонсировала инвестиции в экономику Украины в размере около 22 млрд грн.

"Это большие деньги – почти $1 млрд. Мы должны бороться, чтобы таких инвестиций было больше", – комментирует достижения "АТБ" Тимофей Милованов, экс-министр экономразвития, а ныне глава Национального фонда инвестиций Украины. Он подчеркнул:"То, что украинские компании инвестируют внутри страны, – это очень хороший знак".