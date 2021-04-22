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Антимонопольный комитет разрешил "Датагруп" купить провайдера "Воля"

Антимонопольный комитет разрешил

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской компании Datagroup Holding Limited разрешение на покупку у Volia Limited свыше 50% акций кипрской компании Oisiw Limited, которая владеет в Украине ООО "Киевские телекоммуникационные сети" и ООО "Телесвит".

Комитет пришел к выводу, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, передает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, концентрация происходит на рынках предоставления услуг доступа к пакетам телепрограмм и услуг доступа к сети интернет юридическим и физическим лицам, а также услуг хостинга серверов.

В процессе рассмотрения дел было установлено, что наибольшая совокупная доля участников концентрации – на региональном рынке доступа к пакетам телепрограмм физическим лицам в пределах Киевской области, и она, по итогам 2018-2019 годов и 9 месяцев 2020 не превышает 29%.

Кроме того, на каждом из задействованных рынков присутствует значительное количество субъектов хозяйствования, предоставляющих указанные услуги, поэтому потребители услуг имеют широкий выбор провайдеров интернета и телевидения и могут свободно выбирать между ними.

"Почти все опрошенные Комитетом конкуренты участников концентраций сообщили о том, что, учитывая высокий уровень конкуренции, указанные концентрации не приведут к изменению существующего рыночного баланса в задействованных территориальных пределах, рынки являются насыщенными и динамично развивающимися", – подчеркивают в АМКУ.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.

Автор: 

інтернет (1366) купівля (1340) Антимонопольний комітет (1464)


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Американсько-еврейські інвестори ухандонили Волю кабель безобразним менеджментом і спихнули неліквідний актив лохам, які по суті є проміжною ланкою у подорожі Волі кабель до смітника
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22.04.2021 19:29 Відповісти
гнусная контора. как только транспорт заработает поеду и завяжу с этой богадельней
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22.04.2021 23:45 Відповісти
сам у себя шо ли купил
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22.04.2021 20:53 Відповісти
Чья компания Датагруп, кто знает.
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22.04.2021 23:18 Відповісти
Яресько
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23.04.2021 01:59 Відповісти
Воля Кабель в 2000-е украла массу времени, нервов и денег у своих клиентов, которые для нее всегда были мусором. Помню, сколько раз хотел решить проблемы со связью, пытаясь дозвониться и что-то пояснить тупыми операторшам их колл центра, как нагло этот "провайдер" взимал штрафы за решение технических проблем на месте, возникших якобы по вине абонента, как без предупреждения переводил на тарифные планы с понижением скорости, как часто скорость связи падала в разы от заявленной для пакета и насколько сложно было отказаться от услуг этой шараги - требовалось приехать к ним на поклон, выстоять очередь и доказать, что ты им ничего не должен.

В последние годы Воля обзванивала бывших абонентов, уламывая подключиться к ним опять. Мне звонили не мене 10 раз, на что я им отвечал, что не соглашусь подключиться даже, если они будут мне за это платить, требовал забыть мой номер телефона навсегда. Не помогало. В итоге Воля так задолбала этими звонками, что я внес пул их номеров в черные списки телефонов моей семьи, а почтовый домен - в спам фильтр почтовый системы, что и всем советую.
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23.04.2021 01:44 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом
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23.04.2021 09:36 Відповісти
Купила Маша ПАРАШУ.
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23.04.2021 07:06 Відповісти

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