Антимонопольный комитет разрешил "Датагруп" купить провайдера "Воля"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской компании Datagroup Holding Limited разрешение на покупку у Volia Limited свыше 50% акций кипрской компании Oisiw Limited, которая владеет в Украине ООО "Киевские телекоммуникационные сети" и ООО "Телесвит".

Комитет пришел к выводу, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, передает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, концентрация происходит на рынках предоставления услуг доступа к пакетам телепрограмм и услуг доступа к сети интернет юридическим и физическим лицам, а также услуг хостинга серверов.

В процессе рассмотрения дел было установлено, что наибольшая совокупная доля участников концентрации – на региональном рынке доступа к пакетам телепрограмм физическим лицам в пределах Киевской области, и она, по итогам 2018-2019 годов и 9 месяцев 2020 не превышает 29%.

Кроме того, на каждом из задействованных рынков присутствует значительное количество субъектов хозяйствования, предоставляющих указанные услуги, поэтому потребители услуг имеют широкий выбор провайдеров интернета и телевидения и могут свободно выбирать между ними.

"Почти все опрошенные Комитетом конкуренты участников концентраций сообщили о том, что, учитывая высокий уровень конкуренции, указанные концентрации не приведут к изменению существующего рыночного баланса в задействованных территориальных пределах, рынки являются насыщенными и динамично развивающимися", – подчеркивают в АМКУ.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.