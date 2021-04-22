В США арестовали организаторов банды, похитившей 170 миллионов из банковских сейфов украинцев

Департамент юстиции США 20 апреля предъявил обвинения трем лицам по факту "отмывания" на территории США более $30 млн преступных доходов, полученных в том числе в результате деятельности группировки, которая занималась грабежом банковских сейфов в Украине и ряде других стран.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в том числе речь идет о двух гражданах Украины, которые имеют второе гражданство США.

Подозреваемы арестованы, по местам их проживания в США проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.

Согласно сообщению, задержание преступников состоялось по результатам международного сотрудничества при участии украинских полицейских.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2012-2015 годах двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, решили систематически тайно похищать чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища.

Для этого злоумышленники создали преступную организацию, в которую с июня 2015 по март 2018 года входили по меньшей мере 25 человек.

"В 2015-2016 годах участники этой преступной организации подготовились и провели тайное хищение имущества 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в Киеве на общую сумму 169,18 млн грн, что составляет $34,87 млн. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую ​​же сумму", – отмечается в сообщении.

В частности, участники этой преступной организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии. Они также готовились расширить свою деятельность на Грузию, Узбекистан и Азербайджан, однако правоохранителей этих стран предупредили украинские полицейские.

Для доступа к хранилищам банковских учреждений злоумышленники подделывали паспорта граждан Украины и документы по аренде банковских сейфов.

Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты в отношении шести человек.

Еще по четырем лицам, которые выехали в США, выполняются запросы об оказании международной правовой помощи. Это трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. В июле 2020 года они были объявлены в международный розыск, Интерпол выставил отношении них "красные карточки".

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которое находится на территории Украины.