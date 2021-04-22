Байден заявил о возможности помочь другим странам с поставками вакцин от коронавируса

США работают над тем, чтобы обеспечить другие страны вакцинами от коронавируса.

Об этом заявил президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, передает Голос Америки.

После выступления, в котором президент объявил, что в США было введено 200 миллионов доз вакцин от COVID-19, его спросили о помощи другим странам.

"Мы в процессе этого и уже сделали кое-что в этом направлении. Мы изучаем, что можно сделать с некоторыми вакцинами, которые мы не используем. Хотим убедиться, что они безопасны для пересылки, и надеемся, что сможем оказать определенную помощь странам во всем мире", – ответил Байден.

Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в среду.

"Мы оказали там небольшую помощь. Попытаемся помочь еще немного. Но есть и другие страны, которым, я уверен, мы можем помочь, в том числе в Центральной Америке", – сказал Байден.

Как сообщалось, в феврале Байден отмечал, что США получили достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer-BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.