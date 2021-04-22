Банки выдали кредитов по госгарантиям на портфельной основе на 1,2 миллиарда

Украинские банки выдали 891 кредит на общую сумму 1,19 млрд грн в рамках кредитования малого и среднего бизнеса по государственным гарантиям на портфельной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отметим, что в марте к "Приватбанку", "Укргазбанку", "Укрэксимбанку" и "Банку Восток", которые начали предоставлять кредитования малым и средним предприятиям в рамках портфелей гарантированных кредитов, присоединились еще два банка - "Ощадбанк" и "Кредитвест банк". Таким образом к программе присоединилось уже 6 банков.

В Минфине отметили, что больше всего кредитов выдал "Приватбанк" – 786 на общую сумму 723 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Волынская область – 110, Днепропетровская – 109 и Одесская – 83.

Чаще всего кредиты брали для предприятий в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 432 договора, что составляет 36% от общего объема выданных кредитов.