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Банки выдали кредитов по госгарантиям на портфельной основе на 1,2 миллиарда

Банки выдали кредитов по госгарантиям на портфельной основе на 1,2 миллиарда

Украинские банки выдали 891 кредит на общую сумму 1,19 млрд грн в рамках кредитования малого и среднего бизнеса по государственным гарантиям на портфельной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отметим, что в марте к "Приватбанку", "Укргазбанку", "Укрэксимбанку" и "Банку Восток", которые начали предоставлять кредитования малым и средним предприятиям в рамках портфелей гарантированных кредитов, присоединились еще два банка - "Ощадбанк" и "Кредитвест банк". Таким образом к программе присоединилось уже 6 банков.

В Минфине отметили, что больше всего кредитов выдал "Приватбанк" – 786 на общую сумму 723 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Волынская область – 110, Днепропетровская – 109 и Одесская – 83.

Чаще всего кредиты брали для предприятий в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 432 договора, что составляет 36% от общего объема выданных кредитов.

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Джерело:  Минфин
банки (7028) кредит (3337) Мінфін (2954)


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