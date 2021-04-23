Pegasus Airlines в мае запустит рейс из Киева на турецкий курорт

Лоукостер Pegasus Airlines с 27 мая откроет прямые рейсы из Киева на турецкий курорт Газипаша в провинции Анталия. В 40 км от аэропорта расположен известный курорт Алания.

Как сообщают в украинском представительстве компании, лоукостер уже получил необходимые разрешения для запуска полетов, передает avianews.com.

Pegasus Airlines будет летать из Газипаши в киевский "Борисполь" в ночное время три раза в неделю.

Самолет будет вылетать из Турции по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:35 и прилетать в украинскую столицу в 02:15. Вылеты из Киева запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 03:05 с прилетом в Газипашу в 05:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Минимальная цена авиабилетов из Киева начинается от $149 в обе стороны и включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см без ограничения по весу. Авиабилет по более высокому тарифу с включенным багажом 20 кг стоит от $165 в обе стороны.