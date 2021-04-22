Кабмин начал искать финансирование для создания лаборатории по разработке вакцин

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня по разработке вакцин.

Об этом премьер заявил на совещании с участием руководителей ведущих научных учреждений и институтов, передает пресс-служба правительства.

По словам Шмыгаля, ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире продемонстрировала необходимость создания собственной лаборатории в Украине.

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней", – сказал премьер.

Во время совещания заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований", – сказал Ляшко.

По словам замминистра, такой открытый кластер даст Украине толчок к восстановлению производства иммунобиологических препаратов, в частности для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщалось, 19 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. По словам Зеленского, на создание лаборатории в бюджете заложено 100 млн грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что если Украина как можно быстрее начнет разрабатывать и производить собственную вакцину против коронавируса, то первые результаты можно будет получить через три года.