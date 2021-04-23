Итоги недели: Убыток "Нафтогаза, схемы с землей в Геокадастре и обыск у Коломойского

Главные новости экономики за неделю 19 - 23 апреля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк перечислил в госбюджет на 8,5 миллиарда прибыли меньше запланированного

Нацбанк перечислил в бюджет сразу все 24,43 млрд грн своей прибыли за прошлый год, хотя законом о госбюджете предусмотрены поступления от НБУ в сумме 33 млрд грн. Еще 16,29 млрд грн из общей прибыли за 2020 год в 40,73 млрд грн Нацбанк направит на формирование резервов.

Евробонды Украины отреагировали ростом на отвод российских войск

Стоимость ВВП-варрантов Украины после новости об отводе российских войск подскочила со 102,5% до 104,4%, а еврооблигации подорожали на 0,8-2,3 процентных пункта. В то же время нынешние цены на еврооблигации и ВВП-варранты все еще заметно ниже уровня начала февраля.

Минфин резко повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам вслед за решением о повышении учетной ставки НБУ.

Нацбанк отказался от интервенций на межбанке третью неделю подряд

Нацбанк за неделю с 19 по 23 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском рынке, как и в предыдущие две недели. Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9783 грн/$ в начале недели до 27,9014грн/$ по итогам торгов в пятницу, 23 апреля.

Объем гособлигаций в собственности банков превысил безопасный лимит, – глава Нацбанка

Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен с составляет уже 39,5%, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, отметив: "Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения".

Дочерний банк венгерского OTP в Украине выплатит 1,2 миллиарда дивидендов

Акционеры "ОТП Банка" решили направить на выплату дивидендов 1,2 млрд грн из прибыли за 2020 год в общем размере 1,7 млрд грн. Банк принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

Зеленский подписал законы о конвертации валютных кредитов по льготному курсу

Подписанными президентом законами предусмотрена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, которые обслуживались до начала 2014 года, в гривню по льготному курсу около 16,5 грн/$. Кроме того, на пять месяцев продлен мораторий на взыскание залогов по валютным ипотечным кредитам.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал рост промпроизводства впервые с начала года

Промышленное производство в марте выросло в годовом выражении на 2,1% после падания на 4,6% в феврале и на 4% – в январе, сообщил Госстат. На рост показателя повлиял эффект низкой сравнительной базы: из-за первого локдауна в марте 2020 года промпроизводство в Украине упало на 7,7%.

Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале

Национальный банк оценил падение ВВП Украины в первом квартале а 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%. Прогноз роста экономики во втором квартале также ухудшен – до 8,7% с 11,3% из-за продолжающихся карантинных ограничений.

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин до 30 июня

Кабинет министров принял решение продлить действие "адаптивного" карантина в Украине до 30 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что дополнительных карантинных ограничений на время празднования Пасхи не планируется.

Сервис "Дія" начал принимать заявки на выплату по 8 000 гривен из-за карантина

С 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплаты по 8000 грн через систему "Дія". За первые два дня в системе уже зарегистрировали больше 200 тысяч заявок, хотя подавать их можно по меньшей мере до 18 мая.

Власти Киева увеличили расходы бюджета города на 10 миллиардов

Киевсовет увеличил расходную часть бюджета города почти на 10 млрд грн – с 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн. В то же время доходная часть бюджета выросла всего на 0,2 млрд грн – до 60,7 млрд грн. В том числе на ремонт дорог и инфраструктурные проекты дополнительно направят 5,5 млрд грн за счет привлечения заимствований.

Кабмин назначил временного главу Госаудитслужбы на новый пятилетний срок

Кабинет министров по итогам конкурса назначил Геннадия Плиса председателем Государственной аудиторской службы сроком на пять лет. Плис возглавляет Госаудитслужбу с 30 апреля 2020 года, ранее он был назначен на должность по контракту на период действия карантина.

Аудит показал нарушений на 400 миллионов при использовании средств из фонда борьбы с COVID-19

Госаудитслужба по итогам проверки использования средств Спецфонда по борьбе с COVID-19 в 2020 году выявила нарушений на 406,8 млн грн. Аудиторы также обнаружили недостатки, которые повлияли на эффективность использования на 25,63 млрд грн. Примерно такую же сумму из фонда получил "Укравтодор".

ЭНЕРГЕТИКА

Фракция Зеленского нашла нового кандидата на министра энергетики

Фракция "Слуга народа" провела встречу с новым кандидатом на должность министра энергетики, который может сменить Юрия Витренко. Им стал вице-президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессиональный юрист Герман Галущенко. Окончательное решение о поддержке его кандидатуры еще не принято.

"Нафтогаз" получил 11,8 миллиарда убытка вместо плановой прибыли, – Минэкономики

"Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году прогнозирует получение убытка в размере 11,8 млрд грн, сообщили в компании Министерству экономики. При этом утвержденным в декабре прошлого года финпланом "Нафтогаза" была предусмотрена прибыль в размере 11,5 млрд грн.

Ранее СМИ сообщали, что "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. Однако в самом "Нафтогазе" называли обнародованные данные некорректными.

Оператор ГТС получил прибыль на 20,4 миллиарда

"Оператор ГТС Украины" в 2020 году получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн, сообщил гендиректор компании Сергей Макогон. Предварительно прибыль Оператора ГТС оценивалась в 28,4 млрд грн, но облгазы только сначала года нарастили долг перед компанией за отобранный газ на 8,7 млрд грн.

"Газпром" выкупил все дополнительные мощности для транзита газа через Украину на май

Российский "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

Тем временем Оператор ГТС выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на май в объеме еще 63,7 млн куб. м в сутки. Вместе с сообщением словацкого оператора об увеличении транзита эта новость вызвала падение фьючерсов на газ в Европе.

Выплаты по "зеленому тарифу" в 2021 году превысят 50 миллиардов, – НКРЭКУ

НКРЭКУ прогнозирует, что средневзвешенный "зеленый" тариф в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшится на 4,4% (с 399,89 грн до 382,12 грн за МВт-ч), однако общая стоимость электроэнергии по этому тарифу возрастет на 23,3% – с 40,58 млрд до 50,03 млрд грн. При этом до сих пор не решен вопрос с долгами за прошлый год.

"Укргаздобыча" купила лицензию на месторождение газа за 120 миллионов

"Укргаздобыча" выиграла аукцион на пользование недрами Юлиевского газоконденсатного месторождения на Харьковщине, предложив за него 120,7 млн грн, тогда как единственный конкурент госкомпании не повышал цену выше стартовых 58,7 млн грн. Минимальные запасы месторождения оцениваются в 365 млн кубометров газа.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Минэкономики договорилось об ограничении объемов экспорта подсолнечного масла

Минэкономики отказалось от идеи ограничить экспорт подсолнечного масла на фоне стремительного роста цен на этот вид продукции, ограничившись подписанием меморандума с ассоциацией "Укролияпром" о предельных объемах экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в размере 5,38 млн тонн.

Вместо ограничения экспорта подсолнечного масла министерство предлагает ввести временный запрет на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года, дополнительно поддержав владельцев маслоэкстракционных заводов.

ТРАНСПОРТ

Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Комиссия по международной торговле Украины ввела специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси. В 2020 году на белорусские автобусы приходилось 60% всего импорта этой техники в Украину.

Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 миллионов

Кабинет министров утвердил годовой отчет АО "Укрзализныця" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов. В 2019 году "Укрзализныця" получила 2,99 млрд грн прибыли, однако уже по итогам 2020 года компания зафиксировала убыток в размере 11,9 млрд грн.

Шмыгаль анонсировал отмену НДС на билеты для внутренних авиарейсов

Кабинет министров разработает законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки с целью удешевления авиабилетов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Отменить НДС на билеты для внутренних авиарейсов требовали крупнейшие авиакомпании МАУ и SkyUp.

КОРПОРАЦИИ

BlaBlaCar купил украинскую компанию для автобусных перевозок

BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для автомобильных поездок, купила украинскую компанию по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus, основанную в 2018 году. Покупка позволит BlaBlaCar ускорить цифровизацию рынка автобусных перевозок в Украине и других странах.

Тигипко продал сеть аптек TAS

Бизнесмен Сергей Тигипко продал сеть аптек TAS, которая насчитывает около 100 аптек в Киеве и области компании "Мед-Сервис" днепровского предпринимателя Олега Токарева, сообщило НВ Бизнес со ссылкой источники. Официально стороны сделку не комментируют.

Антимонопольный комитет разрешил "Датагруп" купить провайдера "Воля"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Datagroup на покупку бизнеса группы компаний Volia в Украине. Сделка традиционно для украинского рынка будет оформлена путем покупки кипрской компании Oisiw Limited, на которую записан бизнес "Воли" в Украине.

Компания Коломойского заблокировала отбор поставщика газа для ОПЗ через суд

Одесский припортовый завод приостановил проведение отбора поставщика газа для переработки на давальческих условиях по решению суда по иску связанного с Игорем Коломойским трейдера "Юнайтед Энерджи". ОПЗ не может провести конкурс уже больше года, что позволяет продлевать договор с нынешним поставщиком.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ провела обыски в бизнес-центре Коломойского по делу "Центрэнерго"

Сотрудники СБУ провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского по делу о продаже электроэнергии "Центрэнерго" по заниженным на 225 млн грн ценам. Сам олигарх утверждает, что у него уже нет офиса по этому адресу, однако ранее там были зарегистрированы приемные целого ряда близких к нему депутатов.

СБУ обнаружила сеть тайных "бэк-офисов" по выводу земли в Госгеокадастре

Руководители Госгеокадастра организовали ряд "бэк-офисов", которые фактически работали как "частные аналоги" региональных подразделений и меняли документы о собственниках земли прямо в электронной системе кадастра. В рамках расследования этого дела СБУ провела больше 40 обысков в 6 областях.

НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря по одному из эпизодов дела "Оптимумспецдетали". Гладковский игнорирует вызовы в прокуратуру и, по мнению следствия, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

Глава банка Фурсина подделывал отчетность для получения рефинансирования, – СБУ

СБУ обнаружила, что глава правления и главный бухгалтер ликвидируемого "Мисто Банка" экс-нардепа Ивана Фурсина подавали неправдивые данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования, а также фальсифицировали финансовую документацию.

Коломойский и Боголюбов покупали заводы в США за деньги "Приватбанка", – СМИ

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем, которые были куплены за деньги, выведенные из "Приватбанка", выяснили журналисты издания Pittsburgh Post-Gazette.

Суд выпустил задержанного за взятки владельца "Альткома" под залог в 15 миллионов

Суд определил меру пресечения владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко в виде залога на сумму 15 млн грн, хотя прокуратура ходатайствовала о залоге в 49,9 млн грн. Его подозревают в предоставлении взяток экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, который ране был задержан польскими властями по подозрению в коррупции.