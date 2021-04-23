Фонд гарантирования выставил на продажу отель "Мисто Банка" в Одессе за 197 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на электронный аукцион отель "Виктория" на побережье Черного моря в Одессе, а также 862 единицы основных средств, принадлежащих ликвидирующемуся АО "Мисто Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 29 апреля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что 12-этажный отель "Виктория" расположен в Приморском районе Одессы на улице Генуэзская, 24А – в курортной зоне Аркадия и в 500 метрах от песчаного берега Черного моря. Отель насчитывает 229 номеров и имеет общую площадь 11,7 тыс. кв. м.

Стартовая цена лота – 197 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.