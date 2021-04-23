Сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо за неделю на 10-80 копеек

Розничные сети АЗС, работающие в среднем и эконом-сегментах, в период с 16 по 23 апреля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10-80 копеек за литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

Сеть станций "Авантаж 7" повысила цены на бензин на 50 копеек, ДТ – на 33 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 27,45 грн/л, А-92 – до 26,45 грн/л, ДТ – до 25,35 грн/л. На станциях KLO на 20 копеек подорожало только дизельное топливо – до 29,19 грн/л.

В сетях BVS и "Катрал" на 10 копеек подорожали все виды бензинов. На Marshal дизтопливо подорожало на 2 грн – до 26,80 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 28 копеек, на ДТ – на 33 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 – до 26,34 грн/л, ДТ – до 25,88 грн/л. Mango откорректировала цены на бензины в среднем на 10 копеек.

Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 – до 27,20 грн/л. На станциях Chipo топливо подорожало на 26-38 копеек за литр.

Такие сети как SUNOIL и Prime повысили цены на топливо на 13-80 копеек.