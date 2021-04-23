В Киеве ввели особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхи
Киевские власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.
Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По его словам утром 23 апреля состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором были приняты особые требования к проведению религиозных мероприятий во время ближайших праздников.
В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Однако, если прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.
"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял",- подчеркнул Кличко.
Глава города добавил, что накануне городская власть встречалась с представителями всех конфессий, которых призвали соблюдать карантинные ограничения.
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