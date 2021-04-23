Рост ВВП в Украине в 2021 году ожидается на уровне 4,1%, – консенсус-прогноз Минэкономики

Рост ВВП в Украине 2021 году ожидается на уровне 4,1%, вместо 3,2%, как прогнозировалось в июле 2020 года, а в 2022 году – на уровне 3,7%, вместо 3,5%.

Об этом свидетельствует экспертный консенсус-прогноз Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с представительством ЮНИСЕФ в Украине.

Также отмечается, что бюджетное стимулирование, введенное для поддержки населения и бизнеса, сохранит высокие позиции, что отразится на размере дефицита бюджета, который, по оценкам экспертов по сравнению с 2020 годом, постепенно уменьшится, но будет выше предварительных оценок (консенсусная оценка на 2021 составляет "минус" 4,9% от ВВП против "минус" 3,4% предварительной оценки консенсус-прогноза, на 2022 год – "минус" 4,3% в отличие от "минус" 2,8%).

Кроме этого ожидается снижение уровня безработицы, однако, отмечают эксперты, он не выйдет на докарантинный уровень и составит 9,2% в 2021 году и 8,7% в 2022.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 с 4,2% до 3,8% в виду экономических потерь от пандемии коронавируса. При этом, в 2022-2023 годах рост экономики ожидается на уровне около 4%, согласно прогнозу регулятора.