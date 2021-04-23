Глава Минагрополитики предложил снизить НДС на все виды сельхозпродукции до 14%

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции.

По его мнению, запрет экспорта семян подсолнечника является противоправной мерой, так как согласно законодательству такие ограничения вводят в случае нарушения рыночного равновесия. Однако, дефицита подсолнечника в Украине нет, написал он на странице в Facebook.

Лещенко считает, что запрет экспорта создает условия для антиконкурентных действий – монопольных сговоров.

"Ответственная государственная политика в данном случае - это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя. Во всем мире и, прежде всего, в ЕС это достигается введением пониженной ставки НДС для таких продуктов. Наше предложение - установить ставку 14% НДС на все виды с/х продукции без каких-либо исключений", - подчеркнул министр.

По словам Лещенко, "советские" практики административного регулирования, такие как проект постановления о запрете экспорта семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года, дают отрицательный эффект в условиях рыночной экономики.

"Попытка удешевить отдельный продукт за счет украинских аграриев - это опасное мероприятие, которое не только угрожает развитию аграрной отрасли и не решает комплексно проблему, но также может привести к тому, что государство будет вынуждено компенсировать аграриям убытки, причиненные такими необоснованными решениями", - добавил он.

Напомним, Минэкономики подготовило проект постановления, которым предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Министерство уточняет, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт на внутреннем рынке.