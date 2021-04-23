Аудит показал нарушений на 400 миллионов при использовании средств из фонда борьбы с COVID-19

Государственная аудиторская служба по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, которые привели к потере финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на информационный запрос LB.ua.

Согласно документу, аудиторы также обнаружили проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25,63 млрд грн.

Аудит использования средств "ковидного фонда", согласно меморандуму Украины и Международного валютного фонда, нужно было провести до конца марта 2021 года. Во время аудита проверили использование средств фонда в размере 44,49 млрд грн – 66,9% от общей суммы использованных средств (66,53 млрд грн).

Общий же объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 80,91 млрд грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабмина было 78,43 млрд грн.

По итогам проведенных Госаудитслужбой проверок установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31,85 млрд грн. А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Также выявлены факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 Порядка №225 (в частности, не были соблюдены принципы максимальной экономности и эффективности использования средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млн грн.

Также проверкой установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потере финансовых ресурсов на 78,9 млн грн. Кроме этого, документально не подтверждено соблюдение исполнителем работ (поставщиком товаров/услуг) сроков выполнения 26 договоров и не соблюдены гарантии победителями по 5 договорам.

По результатам проведенных мероприятий Госаудитслужба установила, что в целом у заказчиков функционирует система планирования закупок и ведется документация в соответствии с требованиями законодательства, но не на достаточном уровне.

В частности, по результатам исследования вопросов планирования закупок выявлено, что заказчики заключили 130 договоров (6% проверенных) на общую сумму 137,3 млн грн без обоснования определения потребности закупки.

В целом отмечается, что заказчики способны эффективно осуществлять закупки, но в отдельных случаях не было проведено должное сравнение цен на рынке при выборе контрагентов. В результате этого были неэффективно использованы средства на приобретение товаров, работ и услуг на сумму 273,5 млн грн.

Как сообщалось, по данным Минфина, в 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составлял 78,4 млрд грн из 80,9 млрд грн. Крупнейшим получателем средств стал "Укравтодор", использовав 25,7 млрд грн из 26,2 млрд грн, или 98,3%. Министерство здравоохранения использовало по общему фонду 17,8 млрд грн из 20,4 млрд грн, или 86,8%, по специальному фонду выделенные 1,4 млрд грн не были использованы.