Оператор ГТС предложил "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа на май

Оператор ГТС Украины выставил на аукцион дополнительные газотранспортные транзитные мощности на май в объеме 63,7 млн куб. м в сутки.

Этот объем составляет половину от задействованной на данный момент транзитной мощности, отмечает Интерфакс-Украина.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки LNG, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Как сообщалось, ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отмечал готовность предоставить дополнительные мощности для транзита российского газа в ЕС.

"Газпрому" нужно только обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", – говорил глава компании.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале - 104 млн куб. м, в марте - 119,5 млн кубов.