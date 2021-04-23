АМКУ разрешил бывшему директору "Запорожстали" оформить три солнечных электростанции

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос" приобрести контрольный пакет акций четырех компаний, владеющих солнечными электростанциями в Запорожской области.

Соответствующее решение АМКУ принял 22 апреля, передает пресс-служба регулятора.

В частности, "Гелиос" получит более 50% голосов в уставном капитале ООО "Солен Энерджи", ООО "Широкое Солар Парк", ООО "Фотон Энерджи" и ООО "Экопауер Инвест".

Первые три компании владеют СЭС в Запорожской области установленной мощностью 23,2 МВт, 23,15 МВт и 17,4 МВт соответственно, уточняет отраслевое издание ExPro.

По данным госреестра, директором "Гелиоса" указан Ростислав Шурма – бывший многолетний топ-менеджер "Метинвеста" и гендиректор "Запорожстали", сын экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Шурмы. Бенефициарами компании также указаны Светлана Стоян и Ольга Кузина.

Ранее "Гелиос" владел в первых трех указанных в решении АМКУ компаниях долями по 10%, еще 40-100% принадлежали Шурме и партнерам опосредованно через ООО "Соньера инвест" и ООО "Сиерра Инвест".