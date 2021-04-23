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АМКУ разрешил бывшему директору "Запорожстали" оформить три солнечных электростанции

АМКУ разрешил бывшему директору

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос" приобрести контрольный пакет акций четырех компаний, владеющих солнечными электростанциями в Запорожской области.

Соответствующее решение АМКУ принял 22 апреля, передает пресс-служба регулятора.

В частности, "Гелиос" получит более 50% голосов в уставном капитале ООО "Солен Энерджи", ООО "Широкое Солар Парк", ООО "Фотон Энерджи" и ООО "Экопауер Инвест".

Первые три компании владеют СЭС в Запорожской области установленной мощностью 23,2 МВт, 23,15 МВт и 17,4 МВт соответственно, уточняет отраслевое издание ExPro.

По данным госреестра, директором "Гелиоса" указан Ростислав Шурма – бывший многолетний топ-менеджер "Метинвеста" и гендиректор "Запорожстали", сын экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Шурмы. Бенефициарами компании также указаны Светлана Стоян и Ольга Кузина.

Ранее "Гелиос" владел в первых трех указанных в решении АМКУ компаниях долями по 10%, еще 40-100% принадлежали Шурме и партнерам опосредованно через ООО "Соньера инвест" и ООО "Сиерра Инвест".

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Запоріжсталь (34) купівля (1339) Шурма (11) Запорізька область (175) Антимонопольний комітет (1464)


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