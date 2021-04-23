БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 664 6

Цены на газ в Европе упали в ожидании роста поставок через Украину

Цены на газ в Европе упали в ожидании роста поставок через Украину

Фьючерсные цены на природный газ ресурса мая на нидерландском хабе TTF в ходе торгов в пятницу, 23 апреля, обвалились более чем на 8% – до 19,655 евро за МВт-ч.

Согласно данным торгов, в начале дня цена достигала 21,175 евро за МВт-ч, передает отраслевое издание ExPro.

Однако затем цены упали до уровня начала года.

В начале дня цены снижались на фоне ожидаемого потепления, а также стабильных поставок газа. Трейдеры отмечали, что происходит коррекция цен после роста в предыдущие недели.

Вместе с тем, во второй половине дня, основным фактором, повлиявшим на рынок и вызвал обвал цен, стала публикация словацким оператором ГТС Eustream номинаций на вход в точке "Вельке Капушаны". Так, по данным Eustream 24 апреля ожидается рост поставок газа по украинскому направлению в Словакию в два раза – с 78,8 млн до 142,8 млн кубометров.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Оператор ГТС Украины выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на май в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет половину от задействованной на данный момент транзитной мощности.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Автор: 

Джерело:  ExPro
біржа (539) газ (8008) Газпром (2562) ціни (3582)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если где и падает, то у нас растет, учитесь студенты.
показати весь коментар
24.04.2021 19:56 Відповісти
А в Украине растут.

Прошла зима и скоро лето. Спасибо клоуну за это.
показати весь коментар
25.04.2021 13:11 Відповісти
Наш Нафтогаз торгует объёмами прокачки.
Представляете, как колбасит ***** от такой "дерзости"?
показати весь коментар
25.04.2021 16:31 Відповісти
Все верно, природа не терпит пустоты - где-то упало, значит где-то выросло)
показати весь коментар
26.04.2021 10:37 Відповісти
Зеленский виноват?
показати весь коментар
26.04.2021 10:44 Відповісти
Зеленский виноват одним только тем ,что полез в президенты.
показати весь коментар
26.04.2021 17:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 