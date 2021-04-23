За владельца "Альткома" внесли 15 миллионов залога по делу о взятках в "Укравтодоре"

За владельца украинской финансово-промышленной группы "Альтком" Александра Тисленко внесли более 15 млн грн в качестве залога по решению суда в рамках дела по о взятках бывшему главе "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис, передает "Слово и дело".

"За владельца украинской финансово-промышленной группы, которому ранее назначили меру пресечения, физическое лицо внесло 15 млн 160 грн", – сообщила Чемерис.

Как сообщалсь, 20 апреля суд определил меру пресечения владельцу компании "Альтком" Александру Тисленко в виде залога на сумму 15 млн грн, хотя прокуратура ходатайствовала о залоге в 49,9 млн грн. Его подозревают в предоставлении взяток экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, который ране был задержан польскими властями по подозрению в коррупции.

По данным следствия, Тисленко лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаний. В целом речь идет о передаче $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов.