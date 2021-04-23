За нарушение правил парковки в Киеве за два года эвакуировали 75 тысяч автомобилей. ВИДЕО

За почти два года после начала работы инспекции по парковке в Киеве (июль 2019 года - апрель 2020 года) за нарушения правил парковки принудительно эвакуировали 75,65 тысяч машин.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на запрос Bihus.Info.

По данным ведомства, доход бюджета города от эвакуации составил 24 млн грн.

За каждый эвакуированный автомобиль водитель должен оплатить три квитанции: штраф, услуги эвакуации авто и хранения его на штрафплощадке – в общем это 1754 грн плюс комиссия банка.

Из этих денег штраф, который идет непосредственно в бюджет, составляет 340 грн, если оплатить его в течение первых 10 дней. Еще 144 грн в сутки – это плата за пребывание авто на штрафплощадке, которая идет в бюджет полиции. Остальные 1270 грн составляет плата за саму эвакуацию.

Эти деньги идут на счета тех предприятий, которые КГГА выбрала для эвакуации. Как установили журналисты, в большинстве случаев – это связанные между собой частные фирмы, которые в 2020 году на эвакуации могли заработать около 60 млн грн.

Сейчас договоры КГГА на принудительную эвакуацию в Киеве заключены с 8 организациями. Из них только две – это коммунальные предприятия "Киевтранспарксервис" и "Центр организации дорожного движения". Они вместе владеют 15 эвакуаторами из 100, работающих в городе.

Еще шесть аккредитованных КГГА организаций – это частные компании: "Эвакуатор сервис", "Автосос-сервис", "Экспедиция 777", "Укртрансконтракт", "Паркинг Украины" и ФЛП Лукьяненко Е.О.

Причем как минимум три из шести ("Эвакуатор сервис", "Автосос-сервис" и "Экспедиция 777") работают, в частности, на эвакуаторах, арендованных у другой компании. Ее название "Эксперт-Т". Она не имеет договора с КГГА, но является крупнейшим игроком в сегменте принудительной эвакуации в столице, ее же называют монополистом на рынке добровольной эвакуации.