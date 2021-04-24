Пограничники обнаружили в Одесском порту груз с сигаретами на 145 миллионов
Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили на территории Одесского морского порта 13,7 тыс. ящиков сигарет, ввезенных из ОАЭ для незаконной поставки на территорию Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба пограничников.
"Сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах "Одесского МТП". Мероприятия проходили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и в исполнение решений суда о проведении осмотра", – говорится в сообщении.
По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами. Груз оценили в 145 млн грн.
Схема предполагала ввоз сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение их в страны Евросоюза.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль