Лоукостер Bees Airline с 11 июня откроет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси

Лоукостер Bees Airline 11 июня начнет регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси.

Об этом сообщил avianews.com гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

Авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут. Перелет в одну сторону стоит от 996 грн, туда-обратно – 2 033 грн.

Авиабилеты Херсон-Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.

Опубликованное расписание предусматривает полеты Bees Airline из Херсона в Тбилиси два раза в неделю по вторникам и пятницам. 189-местный самолет Boeing 737-800 будет вылетать из Тбилиси в 15:55 и прилетать в Херсон в 17:25. Вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прилетом в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Bees Airline задействует самолет в режиме эстафеты для полетов в Херсон. Авиалайнер сначала будет вылетать из Киева в Тбилиси, далее следовать в Херсон, возвращаться в Тбилиси, а затем снова лететь в Киев.

На данный момент у лоукостера уже есть необходимое разрешение на полеты по новому маршруту. Авиакомпания получила его 7 апреля 2021 года. Также в портфеле Bees Airline есть назначение на выполнение чартеров Херсон-Анталья.

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