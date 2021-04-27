Прокуратура обнаружила нарушений на месторождении фирмы Новинского на 1 миллиард (обновлено)

Председателю правления одного из акционерных обществ Запорожья сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения общей стоимостью более 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, руководитель предприятия с сентября по декабрь 2018 года при отсутствии разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита путем проведения пяти взрывов на Передаточнинском месторождении. В результате таких действий добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается в более чем 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

В сообщении Офиса генпрокурора не уточняется название предприятия.

Однако известно, что Специальное разрешение на пользование недрами на Передаточнинском месторождении (участок Левобережный) в указанный период принадлежало АО "Запорожнерудпром", отмечает НВ Бизнес.

С начала 2020 года эта компания реорганизована в ООО "Смарт Гранит". Бенефициаром обеих компаний является народный депутат Вадим Новинский.

В Едином государственном реестре судебных решений есть постановления Шевченковского районного суда Запорожья, в которых раскрыты некоторые детали уголовного дела.

В частности уточняется, что АО "Запорожнерудпром" получило спецразрешение на пользование месторождением 5 ноября 1997 года, однако срок его действия закончился 5 ноября 2017 года.

Госгеонедр продлила действие спецразрешения до ноября 2037 года. Однако в решении суда сообщается, что одним из обязательных условий продления разрешения является получение акта о предоставлении горного отвода. Его компания получила в апреле 2014 года сроком действия до ноября 2017 года. Переоформление акта горного отвода и получение его в установленном порядке было предусмотрено в третьем-четвертом кварталах 2018 года. Фактически компания его получила в четвертом квартале 2018 года.

"Проверкой, проведенной в декабре 2018 Госгеонедрами, установлено, что ПАО Запорожнерудпром осуществляло добычу гранита, мигматита, гнейса Передаточнинского месторождения (участок Левобережный) без специального разрешения на пользование недрами и акта о предоставлении горного отвода, что является нарушением требований ст. 19 Кодекса Украины о недрах", — сказано в решении суда.

Согласно акту проверки от 4 декабря 2018 года ПАО "Запорожнерудпром" с ноября 2017 года по октябрь 2018 года добыто 72,33 тыс. куб. м полезных ископаемых. Это в 2,5 раза меньше объемов, о которых сообщила прокуратура.

Во время проверок, которые проводили уполномоченные лица Госгеонедр и Госэкоинспекции, руководство "Запорожнерудпрома" сообщало, что добывающие работы в период отсутствия действующего спецразрешения не велись.

Однако Запорожской местной прокуратурой были назначены судебные экономические экспертизы, чтобы окончательно установить факты.