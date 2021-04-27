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"Укрзализныця" сформировала резерв в 300 локомотивов для перевозки грузов и пассажиров

АО "Укрзализныця" сформировало почти 300 резервных локомотивов для обеспечения потенциального увеличения объемов перевозки грузов и пассажиров.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе зарезервировано 175 грузовых магистральных локомотивов.

"Укрзализныця" готова к росту объемов перевозок. Возобновление роста промышленного производства в Украине и постепенная стабилизация ситуации с пандемией коронавируса дают нам возможность планировать большие объемы перевозок и готовить к ним наши резервы", – отметил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Также в компании добавили, что на сегодня в эксплуатации находятся 1 532 локомотива, среди которых 749 электровозов и 783 тепловоза. В резерве находятся 222 электровоза: 109 грузовых и 113 пассажирских. Кроме того, зарезервировано 223 тепловоза: 66 грузовых, 7 пассажирских и 150 маневренных.

Автор: 

Джерело:  "Укрализныця"
перевезення (643) Укрзалізниця (4761) локомотиви (110)


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