"Нафтогаз" направил предложения с рыночными ценам на газ для населения 30 газсбытам

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направило 30 сбытовым компаниям по всей стране коммерческие предложения в отношении годового контракта на поставку газа с фиксированной ценой.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", у поставщиков есть время до 28 апреля включительно, чтобы обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года.

"Основные положения контракта содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой. Договор предусматривает четко определенный минимальный и максимальный объем газа в год", – сказано в сообщении.

В частности, финансовые условия предусматривают рыночную цену газа, которая устанавливается по формуле. Покупатель может оплатить газ по предоплате, либо предоставит банковскую гарантию в случае оплаты после поставки для периода закупки с октября по март.

При этом в сообщении отмечается, что "цена газа зависит от сроков обращения о подписании контракта".

При этом газопоставляющая компания должна закупить не менее 50% от максимального годового заказа. Сбытовые компании должны до 25 числа подать заявку на закупку газа в следующем месяце, исключая май 2021 года. Они могут отказаться от месячной закупки или заказать от 75% до 100% месячного планового объема.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа еще 23 марта подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.

Согласно правилам рынка, газопоставляющие компании до 25 апреля уже обнародовали свои годовые фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов с 1 мая.