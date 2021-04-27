Минэкономики и "Укрзализныця" готовятся к росту импорта дизтоплива через порты (обновлено)

АО "Укрзализныця" готова к изменениям логистики транспортировки дизельного топлива в Украину после остановки поставок с российских заводов и ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что на совещании в Минэкономики было оговорено, что с мая основные направления поставок нефтепродуктов будут перераспределены и большая доля будет транспортироваться через морские порты.

"Сегодня железнодорожники имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить ритмичный вывоз из портов до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. И эти мощности железной дороги в дальнейшем только будут наращиваться", – сказал Юрик.

По его словам, сейчас в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывают 1,3 тыс. цистерн, в том числе 952 – для перевозки светлых нефтепродуктов, кроме того, компания планирует в мае-июне отремонтировать еще до 300 цистерн ежемесячно.

В свою очередь в Минэкономики уверяют, что сейчас дефицита дизтоплива на рынке не наблюдается.

"На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов", – цитирует пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

В то же время, с целью недопущения дефицита дизтоплива на рынке Минэкономики и представители АО "Укрзализныця" договорились, что в случае необходимости, будет обеспечена дополнительная доставка топлива из портов, ввезенного морским транспортом.

В свою очередь, трейдеры дизельного топлива в ходе совещания сообщили, что на май планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в том числе путем увеличения поставок морским транспортом.