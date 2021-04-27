"Нафтогаз" может отказаться от импорта газа для закачки в хранилища, – Коболев

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Об сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что сейчас значительные объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб. м) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе, – ред.) для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", – пояснил Коболев.

"Насколько подземка (ее заполнение, – ред.) в этой ситуации станет финансово нашим или их (Оператора ГТС, – ред.) обязательством, это и определит, будем мы покупать газ или не будем", – добавил Коболев.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что если группа и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимался ажиотаж и росли цены.

Согласно отчету ргорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд куб. м в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд куб. м, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте 2020 года.

В то же время в январе 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что может купить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом на 80,4 млн евро, привлеченных у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещенных в 2019 году еврооблигаций.

По состоянию на 26 апреля 2021 года в ПХГ Украины находятся 15,33 млрд куб. м газа. Отбор из хранилищ все еще продолжается, в последние дни он составляет около 14 млн куб. м/сутки.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпрома" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.