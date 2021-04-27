США готовы предоставить другим странам 60 миллионов доз вакцины от коронавируса
Администрация президента США Джо Байдена готова выделить други странам почти 60 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которая лицензирована во многих странах мира, в том числе в Украине, но еще не имеет разрешения на использование в Соединенных Штатах.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Голос Америки.
По ее словам, вакцину AstraZeneca будут экспортировать отдельными партиями после проверки ее на соответствие стандартам.
"Мы говорим о том, что FDA (Федеральная администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами) должна осмотреть и определить безопасность соответствии с нашими требованиями. И мы ожидаем, что примерно 10 млн доз могут быть отправлены, когда и если FDA даст согласие, что может произойти в ближайшие недели. Так что это не сразу. И еще дополнительно примерно 50 млн доз, которые находятся на разных стадиях производства. Они могут быть постепенно готовы в течение мая и июня", – уточнила Джен Псаки.
Она отметила, что администрация Байдена еще не определила, как и каким странам США передадут вакцину AstraZeneca.
"Мы рассмотрим наши возможности для стран - наших партнеров и, конечно же, во многом это будет через прямые отношения", – сказала Псаки.
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Как сообщалось, ранее президент Джо Байден заявлял, что США работают над тем, чтобы обеспечить другие страны вакцинами от коронавируса.
В феврале Байден отмечал, что США получили достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer-BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.
Американские чиновники заявляют, что для вакцинации населения США будет достаточно трех других вакцин от коронавируса используемых в стране: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
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