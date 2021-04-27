Рада одобрила введение господдержки для страхования сельхозпродукции

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№5104).

За данное решение проголосовало 286 депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Документ предполагает введение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в части страхования сельскохозяйственной продукции. В частности, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направление этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, вносятся изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются: механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции, участники рынка страхования, требования к ним, их права и обязанности, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и так далее.

Согласно проекту, размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей предлагается определить на уровне до 60%. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.

Документ также предлагает внести изменения в законы "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О сельскохозяйственной кооперации" и "О фермерском хозяйстве" в части предоставления возможности этим хозяйствам получать государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Законопроект также предлагает отменить положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков, и выдвигает четкие требования к страховым компаниям, которые будут работать в этой сфере.

Ранее первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова высказала мнение, что "законопроект о сельхозстраховании с господдержкой - это мегапотенциальная идея". При этом она отмечала простоту предлагаемого в законопроекте механизма, согласно которому государство покрывает часть страховой премии.

"Задача НБУ - это требования к страховщикам, которые будут работать в этой системе, и контроль за их выполнением. На основе определенных нами критериев Минэкономики формирует перечень рекомендуемых страховщиков, а также разрабатывает программы страхования", - поясняла она.

По ее словам, такой механизм работает во всех развитых странах, "особенно где агро - это драйвер экономики, как у нас".

Рожкова также уточнила, что со страховкой на руках доступ к кредитам для аграриев будет проще.