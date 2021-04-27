Рада вернула на доработку законопроект о развитии систем орошения земель

Верховная Рада отклонила проект закона "Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5202 в первом чтении проголосовал 221 народный депутат при минимально необходимом количестве 226 голосов.

После этого депутаты 279 голосами отправили документ на доработку в профильный комитет парламента.

Законопроект предусматривает создание организаций водопользователей, которым могут передаваться права на объекты инженерной инфраструктуры межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных систем.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие призвано способствовать увеличению площади земли, на которой применяется гидротехническое мелиорация, уменьшению себестоимости полива и осушения земельных участков.

Авторы документа отмечают, что Украина имеет около 40,5 млн га земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, из них 2,2 млн га формально отнесены к орошаемым (с учетом оккупированных территорий). Однако, по данным Минагрополитики, постоянного орошения в Украине требуют 18,7 млн га пахотных земель, периодического – 4,8 млн га.

Однако по данным Государственного агентства водных ресурсов в 2016 году гидротехническая мелиорация осуществлялась на 477 тыс. га земли, в 2017 году – 497 тыс. га, в 2018 году – 511 тыс. га земли, в 2019 году – 532 тыс. га земли, в 2020 году – 551 тыс. га.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к законопроекту отмечало, что в результате принятия закона каналы оросительных и осушительных системы будут выведены из-под действия Водного кодекса, в том числе в части охраны вод от загрязнения. Кроме того, законом разрешается приватизация насосных станций, которые являются составляющими межхозяйственных мелиоративных систем.