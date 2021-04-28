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Цены на газ в Европе подскочили на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в мае

Цены на газ в Европе подскочили на фоне отказа

Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до $272 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января, передает Интерфакс-Украина. 

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $236 за тысячу кубометров. 

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки.

23 апреля "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на $22. Уже 27 апреля в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.

Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7922) Газпром (2554) Європа (578) транзит (634)


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І це ще не запустили північний потік ****** А після підключення вони вам влаштують кузькіну мать.
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28.04.2021 13:44 Відповісти
236 * 27,77 = 6555,72 В европе куб газа стоит 6,5 грн

А у нас с мая месяца куб будет 7,99. Я счітаю що єта пірімога


Цены на газ в Европе подскочили на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в мае - Цензор.НЕТ 679
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28.04.2021 14:03 Відповісти
Это цена на хабе, для потребителей конечно будет дороже, так что сравнение не совсем правильное. Да и 7,99 это минималка, там по областям много компаний и по 10 грн и даже самые обнаглевшие по 13, 50.
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28.04.2021 15:08 Відповісти
Все равно - цена газа в Украине будет одной из самых высоких в Европе!
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28.04.2021 16:00 Відповісти
абиніпарашенка!
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28.04.2021 20:18 Відповісти
Така формула працювала за Порошенка. За Зе формула інша там у ній ще появляється відкат, тому не зважаючи на більшу ціну при Зе нафтогаз став збитковим, а при Пе був одним із основних платників податків в бюджет.
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28.04.2021 16:04 Відповісти
неправильный прибор, стрелка должна в зеленую зону уходить, что символизирует найвеличніші зелемогі!
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28.04.2021 20:18 Відповісти

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