Цены на газ в Европе подскочили на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в мае

Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до $272 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $236 за тысячу кубометров.

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки.

23 апреля "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на $22. Уже 27 апреля в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.

Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.