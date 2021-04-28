Налоговая милиция обнаружила незаконный ввоз нефтепродуктов на 5 миллионов

Налоговая милиция обнаружила на территории Киевской таможни 450 тыс. литров незаконно ввезенных горюче-смазочных материалов на 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Правоохранители установили, что в зоне деятельности Киевской таможни Гостаможенной службы должностные лица предприятия подали на таможенное оформление декларации на товар "Олива антикоррозионная", согласно которым указанный товар не подпадает под уплату акцизного налога.

Однако, при прибытии указанного груза на таможенный пост, лаборатория Гостаможни провела исследования и установила, что указанная жидкость изготовлена на основе продуктов первичной нефтепереработки и является смешанным продуктом, который при ввозе на таможенную территорию Украины и растаможивании, подлежит начислению и уплате акцизного налога.

Кроме того, установлено, что в течение 2020 года должностными лицами указанного предприятия было оформлено 160 партий товара и не уплачен акцизный налог, что может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Обнаруженную жидкость арестовали. Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконно оборота горюче-смазочных материалов составляет почти 450 тыс. литров. Ориентировочная стоимость составляет более 5 млн грн.