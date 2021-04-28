Переговоры о разделе "Укрнафты" с Коломойским могут завершиться до конца мая, – Коболев

Переговоры о разделении "Укрнафты" между ее акционерами идут сложно, но могут завершиться уже к концу мая.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам компании за 2020 год, передает Liga.net.

"Сейчас мы должны определиться с несколькими аспектами разделения. Первый – по какой цене мы оцениваем газ, который "Нафтогаз" отобрал у "Укрнафты" в предыдущие периоды и не рассчитался. Второй – какой должна быть структура собственности активами, которые останутся после "Укрнафты", – сказал Коболев.

Он напомнил, что лично участвует в переговорах с миноритарными акционерами "Укрнафты", крупнейшими из которых являются структуры Игоря Коломойского.

"Переговоры идут сложно, поскольку на них влияет позиция государства относительно готовности принимать решения по налоговым аспектам. Я очень надеюсь завершить переговоры до конца мая", – добавил глава "Нафтогаза".

Других деталей переговоров Коболев не раскрыл.

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Как сообщалось, в феврале глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о начале переговоров по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейших из которых является Игорь Коломойский.

Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.