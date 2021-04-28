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Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения на два месяца, – Шмыгаль

Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения на два месяца, – Шмыгаль

Кабинет министров продлит действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"Сегодня продлим механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО, – ред.) до 30 июня. Цена на электроэнергию для населения остается без изменений – 1,68 грн за кВт-ч", – сказал Шмыгаль

Премьер добавил, что при этом будут внесены изменения в механизм ПСО.

"Новые правила устанавливают, что государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двухсторонним договорам без посредника – ГП "Гарантированный покупатель", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в конце марта Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: 

Кабмін (7742) електроенергія (4234) Електрика (1240) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+6
Хуже не будет
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28.04.2021 14:39
+4
а я даже рад, несмотря на то что у меня газа нет, и я электричества в месяц с теплыми полами на полторы тысячи наматываю. Мне посильно, зато простый нарит(тм) пусть поест зеленых покращень до отвала, распробует по полной. Может в голове чтото зашевелится с голоду
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28.04.2021 18:15
+3
Яка радість від мородерів-падальщиків.
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28.04.2021 19:39
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Хуже не будет
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28.04.2021 14:39 Відповісти
хорошо, шо продлили и не начали снижать... доходы. хотя с не я погорячился.
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28.04.2021 14:53 Відповісти
Так а каким он будет, блджад? Что за новость? Нахрена эти интриги? Это, блджад, для вас, *уки, Санта Барбара? В жопу себе засуньте такие новости типа "еще протянем два месяца". Народу нужно знать к чему готовиться, а журналистам нужно это выяснить, это не новость на новостном портале, а дешевый говеный кликбейт
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28.04.2021 18:03 Відповісти
Разговор шел о сравнении цены для населения с ценой для промышленности вроде 3.60...,хуже не будет...
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28.04.2021 18:19 Відповісти
а я даже рад, несмотря на то что у меня газа нет, и я электричества в месяц с теплыми полами на полторы тысячи наматываю. Мне посильно, зато простый нарит(тм) пусть поест зеленых покращень до отвала, распробует по полной. Может в голове чтото зашевелится с голоду
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28.04.2021 18:15 Відповісти
Яка радість від мородерів-падальщиків.
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28.04.2021 19:39 Відповісти
Как-то интересно получается - с посредником ГП "Гарантированный покупатель" цена на электроенергию была меньше, нежели когда убирают посредника, хотя во всем цивилизованном мире наоборот - цена уменьшается когда из цепочки продавец посредник покупатель выбрасывают посредника. В данной ситуации как раз поставщик универсальных услуг - облэнерго в собственности олигархов является посредником между продавцом - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" и покупателем - нам с вами.
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28.04.2021 21:21 Відповісти
Красно дякуємо за таку щедрість. Люди скоро кредити братимуть і за кордон їхатимуть щоб оплатити ваші грьобані комунальні ще й неналежної якості
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28.04.2021 21:24 Відповісти
Ну ще два місяці, а потім вже точно "кінець єпохи бідності"!!!
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29.04.2021 05:51 Відповісти
Но ты же обещал!!!!!1111
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29.04.2021 08:26 Відповісти
Уряд подовжив ... на два місяці
Яке щастя

Через два місяці він надолужить
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29.04.2021 09:26 Відповісти

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