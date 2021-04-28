Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения на два месяца, – Шмыгаль

Кабинет министров продлит действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"Сегодня продлим механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО, – ред.) до 30 июня. Цена на электроэнергию для населения остается без изменений – 1,68 грн за кВт-ч", – сказал Шмыгаль

Премьер добавил, что при этом будут внесены изменения в механизм ПСО.

"Новые правила устанавливают, что государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двухсторонним договорам без посредника – ГП "Гарантированный покупатель", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в конце марта Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.