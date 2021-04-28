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Донецкий металлопрокатный завод на неподконтрольной территории сократил убыток в 5 раз

Донецкий металлопрокатный завод на неподконтрольной территории сократил убыток в 5 раз

ПАО "Донецкий металлопрокатный завод" (ДМПЗ) по итогам 2020 года сократило чистый убыток в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 878 тыс. грн с 4,57 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, за год завод нарастил чистый доход до 100 тыс. грн с 4 тыс. грн, передает Интнрфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 61,87 млн грн.

Донецкий металлопрокатный завод ранее специализировался на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструктивных элементов из черных металлов, гаек и лопат. В настоящее время предприятие не осуществляет производственной деятельности.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности ООО "Вторсыровына" (Донецк, перерегистрировано в Киеве) находится 91,79% ее акций.

Уставный капитал ПАО "Донецкий металлопрокатный завод" – 25 млн грн, номинал акции – 0,01 грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Донецьк (58) завод (735) збитки (1125)


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