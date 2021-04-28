Запорожская ТЭС ДТЭК Ахметова вновь полностью отключалась от сети из-за аварии (обновлено)

В 11:01 на "ДТЭК Запорожская ТЭС" аварийно отключился энергоблок №3, единственный блок станции, который работал на тот момент.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

"Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания защиты клапанов турбины. Причины срабатывания выясняются. Отключение энергоблока №3 "ДТЭК Запорожская ТЭС" произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд. Отключения потребителей нет", – сказано в сообщении.

В ДТЭК уточнили, что после отключения энергоблока №3 энергетики начали пусковые операции энергоблока №4.

"Также для покрытия вечернего пика потребления электроэнергии ДТЭК выводит из резерва корпус энергоблока №1 "ДТЭК Криворожская ТЭС" и энергоблок №10 "ДТЭК Приднепровская ТЭС", – отмечается в сообщении.

Вечером в четверг в пресс-службе ДТЭК сообщили, что работа Запорожской ТЭС в энергосистеме возобновлена после подключения к сети энергоблока №2, который набирает мощность.

В компании уточнили, что сейчас все ТЭС ДТЭК, за исключением Бурштынской ТЭС, работают 1-2 энергоблоками.

Как сообщалось, 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго". На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт". В результате временно были обесточены потребителей городов Энергодар и Днепрорудное.

Уже 4 февраля Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии.

Однако уже 5 февраля на станции произошло аварийное отключение энергоблока №1, но она продолжала работать двумя блоками.