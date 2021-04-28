Новый лоукостер Bees Airline запустит семь рейсов из Украины в страны ЕС

Новый украинский лоукостер Bees Airline 28 апреля открыл продажу билетов на семь новых маршрутов из Киева и Львова в Болгарию, Грецию и на Кипр.

Это произошло через несколько дней после того, как авиаперевозчик получил документ PART-TCO для операторов третьих стран от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA), передает avianews.com.

Документ разрешает иностранным авиакомпания летать в 27 стран Евросоюза, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и на отдаленные острова.

29 мая авиакомпания планирует полететь из Киева в греческие города Араксос и Ираклион, 30 мая - из Киева и Львова на греческий остров Родос, 2 июня - из Киева в Ларнаку на Кипре, 4 июня из Киева на болгарский курорт Бургас, 11 июня из Киева на другой болгарский курорт Варна.

Минимальная цена авиабилетов в зависимости от направления колеблется от 1 500 до 3 200 грн в одну сторону по самому низкому тарифу Light. Он включает перевозку только ручной клади до 7 кг и небольшой личной вещи, например, дамской сумочки или рюкзака для ноутбука.

Новые рейсы Bees Airline в Европу:

Киев-Араксос: с 29 мая, 1 раз в неделю, билеты от 3 200 грн в одну сторону

Киев-Ираклион: с 29 мая, 3 раза в неделю, билеты от 3 100 грн в одну сторону

Киев-Родос: с 30 мая, 2 раза в неделю, билеты от 2 900 грн в одну сторону

Львов-Родос: с 30 мая, раз в 10 дней, билеты от 3 000 грн в одну сторону

Киев-Бургас: с 4 июня, 2 раза в неделю, билеты от 1 500 грн в одну сторону

Киев-Варна: с 11 июня, 1 раз в неделю, билеты от 1 500 грн в одну сторону

Киев-Ларнака: со 2 июня, 3 раза в неделю, билеты от 2 100 грн в одну сторону

На данный момент въезд туристам из Украины разрешили Кипр и Болгария. Перед вылетом необходимо пройти тест на коронавирус. Греция задекларировала открытие своих границ для украинских туристов с 14 мая, однако, по данным консульской службы МИД Украины, въезд туристов из Украины все еще запрещен.